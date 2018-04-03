«وسط البلد» تحتفل بإطلاق أحدث ألبوماتها في «معكم» الخميس (صور)

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي في حلقة الخميس المقبل من برنامجها «معكم» على قناة CBC، فرقة «وسط البلد» احتفالًا بإطلاق أحدث ألبوماتها الغنائية «بنطلوني الجينز» ومرور 20 عامًا على تأسيس الفريق وسط أجواء احتفالية بأعياد شم النسيم.



خلال اللقاء يتحدث أعضاء الفريق عن كواليس تحضيرهم للألبوم في دهشور وعن أسباب عسكرتهم هناك لمدة شهر متواصل، كما يكشفون أسباب غيابهم طوال السنوات الماضية دون طرح ألبومات بالأسواق بشكل دوري.



يتطرق أعضاء الفريق للحديث حول مشوارهم الموسيقي خلال 20 عامًا قضوها في التدرج حتى أصبحوا واحدة من أقدم وأهم الفرق الموسيقية في مصر.



تقدم الفرقة خلال هذا اللقاء وصلات غنائية من أجمل أغانيها الشهيرة، بجانب مجموعة من أغاني الألبوم الجديد التي تذاع تلفزيونيا لأول مرة.



برنامج «معكم» تقدمه الإعلامية منى الشاذلي ويذاع الخميس والجمعة من كل أسبوع في التاسعة مساءً.

