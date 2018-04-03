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الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 09:48 م

«وسط البلد» تحتفل بإطلاق أحدث ألبوماتها في «معكم» الخميس (صور)

وسط البلد
وسط البلد
اخاء شعراوي
dostor.org/2116315

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي في حلقة الخميس المقبل من برنامجها «معكم» على قناة CBC، فرقة «وسط البلد» احتفالًا بإطلاق أحدث ألبوماتها الغنائية «بنطلوني الجينز» ومرور 20 عامًا على تأسيس الفريق وسط أجواء احتفالية بأعياد شم النسيم.

خلال اللقاء يتحدث أعضاء الفريق عن كواليس تحضيرهم للألبوم في دهشور وعن أسباب عسكرتهم هناك لمدة شهر متواصل، كما يكشفون أسباب غيابهم طوال السنوات الماضية دون طرح ألبومات بالأسواق بشكل دوري.

يتطرق أعضاء الفريق للحديث حول مشوارهم الموسيقي خلال 20 عامًا قضوها في التدرج حتى أصبحوا واحدة من أقدم وأهم الفرق الموسيقية في مصر.

تقدم الفرقة خلال هذا اللقاء وصلات غنائية من أجمل أغانيها الشهيرة، بجانب مجموعة من أغاني الألبوم الجديد التي تذاع تلفزيونيا لأول مرة.

برنامج «معكم» تقدمه الإعلامية منى الشاذلي ويذاع الخميس والجمعة من كل أسبوع في التاسعة مساءً.

«وسط البلد» تحتفل بإطلاق أحدث ألبوماتها في «معكم» الخميس (صور)
«وسط البلد» تحتفل بإطلاق أحدث ألبوماتها في «معكم» الخميس (صور)
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