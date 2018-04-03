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الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 09:48 م

«التعليم» «والوادي الجديد» تبحثان إقامة أقسام طاقة شمسية بالمدارس

«التعليم» «والوادي
محمد احمد
dostor.org/2116314

بحث محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور أحمد الجيوشي، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، خلال زيارته للمحافظة، سبل إقامة أقسام تدرس الطاقة الشمسية كتخصص مستقل في المدارس الفنية.

خلال اللقاء، أشار المحافظ إلى ضرورة تفعيل المدارس ذات الخمس سنوات لتوفير طالب متدرب بشكل كافي ولديه إمكانيات تؤهله للدخول لسوق العمل بقوة، وكذلك ضرورة إضافة أقسام للطاقة الشمسية بمدارس التعليم الصناعي بمراكز (الخارجة – الداخلة – الفرافرة)، والتأكيد على تفعيل مشروع ربط رأس المال بمدارس التعليم الفني لتوفير منتجات تناسب طبيعة المحافظة، والاهتمام بأقسام السيارات والتبريد والتكييف والعمل على تفعيل منظومة التعليم المزدوج.

وكانت محافظة الوادي الجديد، استقبلت اليوم الثلاثاء، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني ووفدا من الوزارة رفيع المستوي، في زيارة سوف تستمر على مدار يومين يتفقد خلالها مدارس التعليم الفني بمركزي الخارجة والداخلة.

«التعليم» «والوادي الجديد» تبحثان إقامة أقسام طاقة شمسية بالمدارس
«التعليم» «والوادي الجديد» تبحثان إقامة أقسام طاقة شمسية بالمدارس
«التعليم» «والوادي الجديد» تبحثان إقامة أقسام طاقة شمسية بالمدارس
«التعليم» «والوادي الجديد» تبحثان إقامة أقسام طاقة شمسية بالمدارس
«التعليم» «والوادي الجديد» تبحثان إقامة أقسام طاقة شمسية بالمدارس
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