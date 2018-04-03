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الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 09:45 م

جامعة أسوان تنظم معرضًا للأنشطة الطلابية (صور)

جامعة أسوان تنظم
أسوان _إسراء توفيق
dostor.org/2116310

نظَّمت كلية التربية النوعية في جامعة أسوان برئاسة الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء، معرضًا للأنشطة الطلابية، شارك فيه مختلف أقسام الكلية، فضلًا عن تقديم العديد من العروض الفنية، وكما عرض الطالبات ملابس على مسرح قصر ثقافة أسوان، وتعد هذه الملابس صناعة قسم الاقتصاد المنزلي بالكلية وأقيم المعرض بقصر ثقافة أسوان.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة حنان عبدالمنعم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور راضي عبدالمجيد عميد كلية التربية النوعية، ولفيف من وكلاء الكلية، بالإضافة إلى عدد كبير من الطلاب، وبعض وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

جامعة أسوان تنظم معرضًا للأنشطة الطلابية (صور)
جامعة أسوان تنظم معرضًا للأنشطة الطلابية (صور)
جامعة أسوان تنظم معرضًا للأنشطة الطلابية (صور)
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