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الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 09:33 م

بدء احتفالية «دعم مصر» لاستقبال رئيس البرلمان العراقي

رئيس البرلمان العراقي
رئيس البرلمان العراقي
إسلام نصير
dostor.org/2116300

بدأ منذ قليل، حفل الاستقبال الذي ينظمه ائتلاف دعم مصر، بأحد الفنادق بالقاهرة، وذلك بحضور الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، وعدد من رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، على شرف رئيس البرلمان العراقي الدكتور سليم عبد الله الجابورى.

حضر الحفل كل من المهندس محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، والمستشار أحمد سعد الدين، أمين عام الائتلاف، وأعضاء المكتب السياسي، حسين عيسى، نائب رئيس الائتلاف، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، وطاهر أبوزيد، نائب رئيس الائتلاف، وعمرو غلاب، نائب رئيس الائتلاف، رئيس اللجنة الاقتصادية، ومجدى مرشد، أمين عام الائتلاف، وصلاح حسب الله، المتحدث الرسمي للبرلمان، وجهاد عامر، أمين التنظيم بالائتلاف.

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