7 سنوات لربة منزل بتهمة الاتجار في المخدرات بمصر القديمة

قضت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، بمعاقبة ربة منزل بالسجن المشدد 7 أعوام؛ لاتهامها بالاتجار في الأقراص المخدرة من خلال منزلها بمنطقة مصر القديمة.



وكشف تحقيقات النيابة عن قيام المتهمة سمية زكي، 42 عامًا، ربة نزل بتحويل مسكنها إلى وكر للاتجار في المواد المخدرة من خلال تردد عدد من العاطلين وأصحاب الكيف عليها.



وشنت الأجهزة الأمنية حملة مكبرة لمكافحة المخدرات وضبط عصابات الاتجار فتم الإرشاد عليها من أحد المخبريبن بأنها تدير دولاب مخدرات داخل مسكنها مصر القديمة في عزبة خير الله.



كما تبين أنه بمداهمة منزل المتهمة، تم ضبطها متلبسة وبحوزته 85 ألف قرص مخدر مختلف الأنواع، وكميات من طرب الحشيش والبانجو، اعترفت بتخزينها المواد المخدرة لأحد تجار المخدرات بالمنطقة مقابل مبلغ مالي، مؤكدة أن المضبوطات لا تخصّها تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.