الملا: 10 شركات تنفذ تكليفات السيسي لتوصيل الغاز إلى المنازل

كشف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن هناك أكثر من 10 شركات تابعة للوزارة، تعمل على إنجاز تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توصيل الغاز إلى مليون و350 ألف وحدة سكنية بجميع المحافظات خلال العام الجاري.



وأوضح "الملا"- فى تصريحات لـ"الدستور"- أن جميع محافظات مصر- وخاصة الصعيد- ستشهد خلال 2018، طفرة كبيرة فى توصيل الغاز الطبيعي، وإحلاله محل البوتاجاز؛ بهدف تحسين طبيعة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعميم استخدام الغاز كـ"بديل حضاري"، ورفع مستوى المعيشة، وتحقيق العدالة الاجتماعية بالتوصيل للمناطق الأكثر احتياجًا للخدمات.



وأشار وزير البترول، إلى أنه تم توصيل الغاز الطبيعى حتى الآن لنحو 8.5 مليون وحدة سكنية، منها حوالى 883 ألف وحدة في صعيد مصر، موضحًا إلى أن خطة الوزارة تركز على التوصيل للمناطق التى لم يصلها الغاز من قبل والهرى الشعبية، وذات الكثافة السكانية العالية؛ لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين من هذه الخدمة الحضارية.



وأكد أن "البترول" تمضى فعليًّا- بالتعاون مع جهات ووزارات الدولة المعنية- فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى لها، بتنفيذ خطة عاجلة وغير مسبوقة لتوصيل الغاز إلى الوحدات السكنية.



وأضاف، أنه تم بدء العمل على مد شبكات الغاز الطبيعي للمنازل فى المحافظات والمدن والقرى والأحياء، والتركيز على إعطاء الأولوية فى التنفيذ للصعيد والمناطق ذات الكثافة السكانية، أو التى لم يصلها الغاز من قبل، وسرعة التنسيق مع المحافظات والأجهزة المحلية؛ لإصدار تصاريح العمل لشركات التوصيل، وتيسير الحصول عليها؛ تماشيا مع البعد القومى للمشروع الذى يتطلب تضافر جهود جميع جهات الدولة، وتذليل التحديات فى سبيل إنجاز الخطة المستهدفة.