«أبوشقة» يرأس أول اجتماع للوفد عقب فوزه برئاسته.. الثلاثاء

تعقد الهيئة العليا لحزب الوفد، اجتماعا، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة الثانية بعد الظهر؛ لمناقشة جدول الأعمال، عقب انتهاء انتخابات رئاسة الحزب.



ومن المقرر، وفق جدول أعمال الاجتماع، أن يوجه الدكتور السيد البدوى شحاتة، كلمة، إلى أعضاء الهيئة العليا، الذين تحملوا المسئولية الوطنية للوفد على مدار 8 سنوات، ثم تقديم استقالته من رئاسة الوفد، اعتبارًا من 10 أبريل 2018.



كما سيتم تسليم إدارة اجتماع الهيئة العليا، إلى المستشار بهاء أبوشقة، الرئيس الجديد للحزب، حيث تبدأ فترته اعتبارًا من ذات اليوم، ثم يتم انتخاب سكرتير عام جديد للوفد؛ لشغل المنصب الذى خلا بانتخاب المستشار بهاء أبو شقة رئيسًا، وذلك وفقًا لنص المادة 25 من اللائحة.