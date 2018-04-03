سرادق من ورق.. أبناء أحمد خالد توفيق يكتبون عن «الرحيل الصعب»

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 09:11 م

مصطفى شهيب

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كتب الدكتور أحمد خالد توفيق ذات مرة- عن عبارة كتبها أحد الكتاب الأجانب «أريد أن أكتب على قبرى جعل الأطفال يقرأون»- أنه يتمنى أن يكتب على قبره بأنه «جعل الشباب يقرأون».

هكذا تمنى العراب أحمد خالد توفيق وهذا ما يحدث الآن، بموت أحمد خالد توفيق لم يمت شخص بل مات جيل كامل تربى على كتاباته وقصصه وخياله، جيل كامل ملأ الدنيا الآن كتبًا وحفلات توقيع، والآن يردون له الجميل.. الآن يرثونه.







شريف نجيب يكتب: ملك الخيال



الله يرحم د.أحمد خالد توفيق، الراجل اللى ربّى جيلًا كاملًا، وأكتر شخص أثر فىَّ وفى ذوقى وتذوقى للدعابة، وأكتر واحد حبّبنى فى الكتابة كفعل يؤانس الواحد به أشخاصًا لم يرهم أبدًا. حتى خلافى مع وجهة نظره وكتاباته أحيانًا لم يزعزع من حبى له مطلقًا. كان نبيل فاروق عالناصية يبيع لنا حلويات ودباديب، ثم جاء أحمد خالد توفيق وطلع شريط حبوب هلوسة وخيال وقال لنا «مش عاوزين تجربوا حاجة جديدة؟» ربنا يرحمك ويصبر كل محبينك يا أستاذنا.



محمد سليمان عبدالمالك يكتب: رحيل صديق ملهم



هذه المواقف أكبر من الكلمات، كل عبارات التأبين والنعى والحزن والألم لا معنى لها.. هل كان أحمد خالد توفيق يعلم أنه جزء من وجدان كل هؤلاء.. هل كان يعلم أنه محفور فى عقولهم وقلوبهم إلى هذه الدرجة؟

فى تقديرى أنه كان يعلم، ولهذا اختار العزلة بعيدًا عن هوس المدينة الصاخبة، ولهذا اختار الزهد فى العلاقات العامة، والعمل فى صمت ودأب كطبيب ومؤلف.. لو عاش الدكتور فى عصر آخر لأضحى شيخ طريقة يتبعه مريدوه إلى نهايات العالم، ولبنوا له بعد وفاته مقامًا بجوار السيد البدوى، وهكذا فإن حياته فى طنطا لم تكن صدفة بالتأكيد.. لكل شىء معنى لو دققنا فى الرموز.. وفاته جمعت المريدين من كل الأطياف، لملموا أشلاءهم المبعثرة التى مزقتها السياسة والأغراض والأوهام، وصنعوا له مقامًا افتراضيًا سيعيش طويلًا على السوشيال ميديا، طويلًا بقدر ما أخلص الأب الروحى فى عمله واستمتع به.

المثير للانتباه وللألم، ما كتبه بعض من لم يقابلوه فى حياتهم، ومن لم يأخذوا صورًا فوتوغرافية معه، وكيف وصفه هؤلاء بالصديق عندما لم يكن لهم فى الحياة أصدقاء.. هؤلاء المنطوون، المعزولون عن ضجيج العالم وضوضائه، الباحثون عن السكون فى أحضان غرفهم الكئيبة المغلقة، كانت كلمات العراب ضوءهم فى عتمة الليالى الطويلة، وجدوا فيها الصحبة والونس، وبقدر الساعات الطوال، التى قضوها معه كأصدقاء، بقدر حزنهم على فراق شخص لم يلتقوه أبدًا.

لى معه ذكريات ومواقف ولقاءات ومكالمات طويلة، بدأت من قراءتى لأول كتيباته فيما وراء الطبيعة، حينها لم أفهم، ولم أستسغ ما كتبه، كمراهق تعود على قراءات ذات طابع معين، حتى عدت لزيارته فى «أسطورة آكل البشر»، بعدها انجرفت وراءه وأنا مغمض العينين، من «فجر النافارى» إلى «البيت» إلى «بو» إلى «دكتور لوسيفر» إلى «ايجور» إلى «الغرباء» إلى «الجاثوم»، من خيالات فانتازيا «عبير»، إلى مغامرات الطبيب «علاء» فى أحراش إفريقيا، وهو يجاهد لكى يظل حيًا ويظل طبيبًا.

دخلت عام ١٩٩٩ إلى المؤسسة العربية الحديثة ككاتب ناشئ، وكان لقائى الأول معه مفعمًا بالسحر، أهديته أولى رواياتى، وعاد هو إلى طنطا، وعدت أنا إلى الإسماعيلية.. دخلت إلى الإنترنت عبر الفاكس مودم وقتها، لأجد خطابًا رقيقًا منه على الإيميل يثنى على الرواية، ويشير إلى بعض الملاحظات فى صفحات بعينها، لقد قرأها فى طريق العودة بالقطار، ولم يبخل علىَّ بما عنده وكتب الرسالة فور وصوله!

جلست مع الدكتور على منصة واحدة أكثر من مرة، فى ندوات يحضرها قراؤه ومريدوه، استشرته فى أعمال كثيرة قبل انقطاعى عن كتابة السلاسل واتجاهى للدراما، بترشيح مباشر منه عملت لسنتين فى مشروع مجلة أطفال خليجية لم ترَ النور كانت مصدر دخلى الأساسى طوال هذه الفترة.. أكثر ما آلمنى فى خطاب أرسله لى يومًا هو حلمه بكتابة السيناريو، أتذكر عبارته «لو لم أفعلها سأشعر بأنى مثل الفتاة التى جاءت للدنيا لكى تتزوج وتنجب لكنها لم تفعل ذلك».

فعلت ذلك وأكثر يا أستاذى وصديقى الملهم، رحل من قبلك الأستاذ إسماعيل دياب رسام أغلفة الروايات الرائع، وبعده الأستاذ حمدى مصطفى، الذى تصدى لنشر كل هذا الجمال، ولكنهما بقيا بيننا، نراهما فيما تركاه من حب يفوح من حبر الصفحات والرسوم، ودموع المحبين والمريدين المودعة، على أمل لقاء فى عالم آخر، لعله قريب.

ذكرياتى معك أكبر وأكثر من أن تسعها السطور مهما طالت، ستعيش معى كما ستعيش أنت بعد رحيلك فينا جميعًا.

ستبقى يا أستاذى وصديقى وملهمى رمزًا لقوة الخيال، وكما ألهمت جيلًا فتحت له أبوابًا لم يكن يعلم بوجودها، ستظل تلهم أجيالًا وأجيالًا قادمة، تتوالد وتتناقل فيما بينها جذوة النيران التى أشعلتها فى داخلهم، ربما إلى الأبد.



أحمد سميريكتب: ولأن الموت يختار النبلاء

«كنت سعيدًا كدودة فى مقبرة جماعية»

هذا التشبيه كتبه أحمد خالد توفيق، بمثل هذا التعبير ظللت سنوات طفولتى أندهش من كتابات أحمد خالد توفيق.

أكثر ما جذبنى للقراءة له تعبيراته المدهشة، فبهذه التشبيهات شديدة الغرابة نجح، حتى إن كل كاتب يستخدم تشبيهًا مختلفًا عن أكليشيهات «الساحرة المستديرة والمستطيل الأخضر» يُتهم فورًا بتقليد الرجل.

ما ذنب جيلنا؟.. كلنا قرأنا له.. وهو مدهش.

أحمد من مواليد طنطا فى ١٠ يونيو ١٩٦٢، خريج كلية طب طنطا عام ١٩٨٥ قبل أن يحصل على الدكتوراه فى طب المناطق الحارة عام ١٩٩٧.

الطبيب والروائى العربى الأشهر فى مجال قصص الرعب بدأ العمل فى المؤسسة العربية الحديثة عام ١٩٩٢ ككاتب لسلسلة ما وراء الطبيعة، حيث تقدم بأولى رواياته «أسطورة مصاص الدماء» لكنها لم تلقَ فى البدء قبولًا فى دار النشر.

لماذا؟.. لأن لجنة القراءة رأت أن الأسلوب ركيك، ومفكك، وتنقصه الحبكة الروائية، بالإضافة إلى غموض فكرة الرواية، لكن أحمد عاود المحاولة ثانية.. ومن حسن حظنا أنه عاود المحاولة ثانية.

فى ١٩٩٣ اشتريت أول رواية من سلسلة ما وراء الطبيعة «مصاص الدماء وأسطورة الرجل الذئب»، كان عمرى وقتها ١٢ عامًا، وأتابع بشغف أى إصدار من روايات الجيب، انبهرت بالرواية الأولى، فالعجوز رفعت إسماعيل شخصية فريدة، أصلع، معتل الصحة، ضعيف القلب، يرتدى بذلة كحلية يعتقد أنها «تجعله فاتنًا»، مدخن، أقرب للجبن، يتوقع أمورًا يثبت كثيرًا أنها خاطئة، لأنه كما يصف نفسه دومًا «ساذجًا، ساذجًا، ساذجًا».

شعار السلسلة الجديدة كان «روايات تحبس الأنفاس من فرط الغموض والرعب والإثارة»، ومنذ قرأت روايته الأولى.. التزمت بمتابعة كل ما كتبه طوال ٢٠ عامًا فى هذه السلسلة، وأحيانًا لا تروق لى القصة وربما لا أجد حبكة أصلًا، لكن دومًا كانت الكتابة مسلية وممتعة.

توقف أدهم صبرى عن إقناعى بقدرته على ضرب أربعة أفراد فى نفس اللحظة بأطرافه الأربعة، ربما لأن الأمر صعب على الاستيعاب قليلًا، ولكن لم يتوقف رفعت إسماعيل عن إضحاكى.

اتجه أحمد خالد توفيق للروايات الاجتماعية.. خطوة موفقة، ولكننى مازلت أحب روايات فانتازيا وبطلتها عبير عبدالرحمن أكثر.

عبير، فتاة مصرية تتميز بأنها لا تتميز بأى شىء، فهى فقيرة، محدودة الجمال، لكنها تقرأ بنهم، وأغلب قراءاتها من الروايات والقصص، حتى قابلت شريف المهندس الشاب الذى توصل لاختراع جهاز يتم توصيله بمخ الإنسان، فيأخذ من خبراته وتجاربه وتخيلاته معلومات عشوائية ويحولها إلى قصة مترابطة تعيشها عبير.

حدود تلك الرحلات هى حدود قراءات عبير نفسها، هانيبال وهتلر إلى سوبرمان وتشى جيفارا وسيبويه وأدهم صبرى ورفعت إسماعيل.

وأتاحت هذه السلسلة لخالد توفيق السخرية من إصدارات مؤسسته، بل ومن نفسه وسلسلته الأشهر ما وراء الطبيعة.

حين التقيته أول مرة كنا وسط حشد هائل من كتّاب أحبهم، لكنه الوحيد الذى حرصت على التصوير معه، صافحته بحرارة وقلت له بطفولية:

ــ أنت أكتر واحد قريت له فى حياتى يا دكتور.

ما أنا كتبت كتير يا أحمد.

كلما أثنيت عليه، تهرب للحديث عنى أو عن الشأن العام، وكلما حدثته عن تأثيره فينًا تحدث عن الكتابة عمومًا.

ربما لا أراه الآن أهم من قرأت له فى حياتى، لكننى متأكد أنه الأكثر تأثيرًا فى حياتى.

حتى آخر أيامه ظل يعيش فى طنطا، صاحب أشهر اسم ثلاثى انتظم فى كتابة مقال أسبوع يتعرض خلاله للأحداث السياسية، من القلائل الذين مازلت أقرأ مقالاتهم فى الصحف، فآراؤه المحافظة قليلًا، لكننى أقدر له أنه لم يتورط فى هيستيريا الدم والعنف والقمع والبذاءات التى انفجرت فينا.

فى سنوات طفولتى كنت أحب كتابات أحمد خالد توفيق، والآن كبرت وأحب أحمد خالد توفيق.