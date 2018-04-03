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الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 08:58 م

مايا دياب: فضل شاكر إرهابي وقح

مايا دياب
مايا دياب
محمد قدري
dostor.org/2116284

وصفت الفنانة اللبنانية مايا دياب مواطنها فضل شاكر بالإرهابي بعد قرار عودته إلى الغناء مرة أخرى من خلال سلسلة من الحلقات أذاعتها قناة «الجديد اللبنانية».

وأثارت تدوينة مايا على تويتر حالة من الجدل على وسائل التواصل خلال الساعات الماضية حيث كتبت، "منا وجر، فضل شاكر إرهابي وقح صراحةً" ومنها من وافقها الرأي لكنها نالت انتقادات واسعة بسببها.

كان الفنان فضل شاكر غاب عن الغناء واعتزل قبل سنوات واتهم بأنه على علاقة بقتل عسكريين لبنانيين ووضع على قوائم الإرهاب، لكنه عاد من جديد ليقول إنه بريء ويريد محاكمة عادلة وسيعود إلى ساحة الغناء من جديد.

مايا دياب: فضل شاكر إرهابي وقح
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