96 ساعة فى مدينة الجريمة «الأخيرة».. ماذا يقول أمريكى وفرنسية وكولومبى عن مصر؟

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 08:54 م

مها صلاح

dostor.org/2116277

◄ السفير خالد راضى: لا يمكننا تحديد عدد المصريين فى أى مدينة أو ولاية أمريكية

◄ الجيل الثانى من المهاجرين المصريين يعتمد فى الحديث على اللغة الإنجليزية

◄ الأسعار فى متناول الجميع بأمريكا ومستوى التعليم والصحة فوق الممتاز





كنت قد قضيت ثانى وثالث أيامى الأربعة بمدينة سانت لويس الأمريكية بين الذهاب إلى معرض آثار مصر الغارقة المقام فى متحف المدينة، ولقاء أفراد من الجالية المصرية، فضلًا عن حضور صلاة بالكنيسة القبطية المصرية.

أخذتنى حكايات المصريين فى سانت لويس كثيرًا، ولا أخفى دهشتى من ارتباطهم الكبير بوطنهم رغم كل سنوات الغربة.

ربما لم يزعجنى قليلًا إلا أحد المصريين حين قال: «خرجت من مصر من ٤٧ سنة ومرجعتهاش تانى»، غير أن ما قاله الدكتور مجدى بطرس، إخصائى الأورام وأمراض الدم، أحد أفراد الجالية خفف من وطأة الموقف.

الدكتور مجدى يأتى إلى مصر كل عام تقريبًا، وإن تأخر يعود فى أول مناسبة زواج أو خطوبة، وهو ما يفعله أغلب المصريين الذين مازالوا يحتفظون بمنازلهم فى القاهرة. كان لا بد أن أسمع أكثر من المصريين فى سانت لويس وغيرها من المناطق الأمريكية، فالتقيت السفير خالد راضى، قنصل مصر بولاية تكساس، وهو المسئول الدبلوماسى عن ١١ ولاية أمريكية فى الجنوب، على هامش حضوره افتتاح المعرض، ولم يفتنى وأنا فى شوارع سانت لويس أن أسال عن مصر.

الجيل الأول من المصريين هاجر فى الستينيات.. «الثانى» ينطق العربية بصعوبة.. وعدم تسجيل البيانات أزمة

قابلت السفير خالد راضى لأول مرة فى حفل افتتاح معرض آثار مصر الغارقة، ثم التقيته مساء يوم الافتتاح فى حفل عشاء، أصر فى أعقابه على الذهاب معنا حتى مقر إقامة الوفد المصرى المصاحب للمعرض.

فى اليوم التالى التقيته فى متحف سانت لويس، لأسأله عن المصريين المقيمين فى أمريكا بوجه عام والمقيمين فى الولايات المسئول عنها بشكل خاص، وما تقدمه القنصلية المصرية إليهم.

يقول السفير خالد: «لا يمكننا تحديد عدد المصريين فى أى مدينة أو ولاية أمريكية؛ لأن هناك أعدادًا كبيرة غير مسجلة بقاعدة بيانات القنصليات ولا يحضرون لأى سبب حتى يتمكن أفراد البعثة الدبلوماسية من تسجيل بياناتهم، وذلك على الرغم من أن تسجيلهم مفيد بالنسبة إليهم، فإذا حدث مكروه لأى مصرى وكانت له بيانات مسبقة يكون التحرك أسرع».

ويشير إلى أن تسجيل البيانات يضمن وصول رسائل بتنويهات القنصلية سواء على البريد الإلكترونى أو الهاتف، ومنها -على سبيل المثال- وصول وفد من وزارة الداخلية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى وكل ما يتعلق بالأوراق الرسمية المصرية، أو وفد من وزارة الدفاع لاستخراج مواقف الخدمة العسكرية وما يشبه ذلك، محذرًا من أن «المواطن الذى يمتنع عن التسجيل يحرم نفسه من التواصل مع بلده بمؤسساتها».

القنصلية من جانبها تكون حريصة على مساعدة المصريين فى أى مشكلة يتعرضون لها، سواء كانوا مهاجرين أو موجودين لعمل، إلى جانب دعم الفعاليات الثقافية المصرية المقامة بالمتاحف والجامعات فى الولايات المتحدة. تحدث السفير خالد عن المصريين بأمريكا، موضحًا أن «الجيل الأول من المهاجرين هم المصريون الذى هاجروا لأمريكا فى الستينيات والسبعينيات، وتزوجوا وأنجبوا الجيل الثانى الذى ربما لم يزر مصر إلا مرات قليلة فى المناسبات»، مشيرًا إلى أن «الجيل الثانى يعتمد فى الحديث على اللغة الإنجليزية لكنه يفهم العربية وربما يتحدثها (مكسر) عند اللزوم».

وكنت قد قابلت «مايكل» نجل الدكتور مجدى بطرس وهو من «الجيل الثانى» وقد وجد صعوبة فى التحدث معنا بالعربية بالفعل.

أما الجيل الثالث فهم الأصغر سنا والأكثر حاجة للارتباط بوطنهم الأم، فهم ولدوا لآباء لم يروا مصر كثيرًا، ولم يتربوا بها، فيما يحاول الأجداد تعليمهم العربية بجانب لغتهم الأصلية (الإنجليزية) ليظلوا مصريين. وعن أهمية معرض آثار مصر الغارقة يقول «راضى»: «تلك المعارض مفيدة جدا لنا على عدة مستويات، أهمها تحسين صورة مصر فى الخارج وتعزيز الصورة الإيجابية عن البلاد فى ذهن المواطن الأمريكى، وتعريفه بمصر فى أفضل صورها، وحثه على زيارتها لمشاهدة كامل آثارها».

أما بالنسبة للمهاجرين المصريين فتلك المعارض تمثل همزة الوصل بينهم وبين وطنهم، خاصة الجيلين الثانى والثالث من المهاجرين الذين ولدوا وتربوا بعيدًا عن وطنهم.

آن: سيوة سحرتنى فى 10 أيام.. إيمى: عرفت مصر من شاب على «فيسبوك».. وجيم: «بلد الآثار»

منذ أن وصلت إلى مطار شارل ديجول - ترانزيت - فى طريقى إلى الولايات المتحدة، كنت مهتمة بسؤال كل من أراهم عن مصر.. كان يقتلنى الفضول لأعرف كيف يروننا؟.. هل يروننا متخلفين وهمجا؟.. أم أصحاب تاريخ لا يعرفون عنه شيئًا؟.

أول من تحدثت معها كانت «آن»، الفرنسية، التى قابلتها على الطائرة التى أخذتنا من القاهرة إلى باريس، و«آن» فى الخمسين من عمرها، وكانت تجلس فى الكرسى المجاور لى، وهو ما سمح لنا بالتحدث طوال الطريق تقريبًا.

بدأنا الحديث عندما أخرجت كتابا لتقرأه وبعد أن نظرت تجاهها بشكل لا إرادى قالت لى بود، وبإنجليزية متماسكة: إن هذا كتاب فرنسى يتحدث عن أفضل الطرق للتعامل مع الأطفال، وهى تقرأه لتتعامل مع حفيدتها صعبة الطباع.

قضت «آن» ١٠ أيام فى واحة سيوة، وقد ظهر الانبهار بما رأته فى حديثها لدرجة السحر، حسبما قالت لى، وتستطيع، وأنت تستمع لحديثها الحماسى، أن تتخيل كل حبة رمل رأتها وفعلت بها ما فعلت.

ظلت طوال الرحلة تشاركنى الصور التى التقطتها لكل شىء فى سيوة حتى «الحمير» والسيارات نصف النقل، لم أكن بحاجة لسؤالها عن رأيها بالطبع فقد ظلت تقنعنى بضرورة سفرى لسيوة حتى حطت طائرتنا فى باريس. أما «جيم» أو «مستر كنتاكى» كما اعتدت على مناداته لشدة شبهه بـ«الكولونيل ساندرز» صاحب سلسلة المحلات المشهورة - سائق «الليموزين» الذى رافقنا طوال فترة إقامتنا بـ«سانت لويس»، ليضمن لنا تنقلا آمنا وسهلا بين الأماكن المختلفة - اتضح أنه لا يعرف أى شىء عن مصر وهو ما صدمنى، فحاول تخفيف آثار الصدمة بقوله إنه يعلم أن هناك دولة اسمها مصر، وبها آثار، ولكنه لا يعلم عنها أكثر من ذلك.

وقد شرحت له أن هذه الآثار يعود تاريخها لسبعة آلاف سنة، وأن الآثار التى جاءت إلى مدينته قد خرجت من مياه بحرنا فى الإسكندرية، وقد وصلت فى الحديث معه لأن أشرح له كل شىء تقريبًا عما يجب أن يزوره عندما يأتى وكأن الرجل قد جهز حقيبته واستعد للسفر.

وهناك «أليكس»، سائق «أوبر» الذى أخذنى من أمام متحف سانت لويس ليعيدنى لمقر إقامتى بالفندق، ويبلغ من العمر ٢٥ عامًا، ومع بداية الحديث، وتبريرًا لإنجليزيتى الضعيفة، شرحت له أننى مصرية وأتحدث العربية، وحين سألته عن مصر، قال إنه يعرف أنها بلد تاريخى مثل روما، فقلت له إن الحضارة الفرعونية أقدم وأعرق، ويبدو أننى كنت عنيفة فى دفاعى عن قدم الحضارة المصرية لدرجة أنه ابتسم، وقال لى إن أول شىء يعرفه- الآن - عن المصريين أنهم عصبيون، فوافقته وضحكت.

أتذكر «إيمى»، سائقة التاكسى التى احتجت لتوصيلة منها، والتاكسى فى سانت لويس يطلب بالتليفون فى العادة، وتجد فى الكرسى المقابل للسائق كارتا تعريفيا به اسمه، ورقم رخصته، وصورة واضحة له.

سألتها، وهى من أصل أسترالى، عن تلك الورقة فقالت: «إذا رأيت منى ما يزعجك تتصلين وتقدمى شكوى ببياناتى».

سألتنى: «هل لديكم سيدات يقدن التاكسى فى بلدك؟»، قلت لها: «نادرا لدرجة أننى لو رأيتها سأركب معها حتى لو كنت لا أحتاج إلى توصيلة».