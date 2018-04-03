الرئيس الإيراني يصل تركيا لبحث الأزمة السورية مع بوتين وأردوغان

وصل الرئيس الإيراني، حسن روحاني- مساء اليوم- إلى العاصمة التركية أنقرة؛ للمشاركة في قمة ثلاثية بشأن سوريا- غدًا-، مع نظيريه "الروسي" فلاديمير بوتين و"التركي" رجب طيب أردوغان.



وكان في استقبال "روحاني" والوفد المرافق بمطار "إيسنبوغا"، كلا من، وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي، والسفير الإيراني لدى تركيا، محمد إبراهيم طاهريان فرد- وذلك حسب قناة "TRT" التركية-.



ووصل بوتين- في وقت سابق، اليوم- إلى أنقرة، حيث التقى "أردوغان"، وأكدا ضرورة حل الأزمة السورية سلميًّا، ومن المقرر بحث هذا الأمر خلال القمة الثلاثية.