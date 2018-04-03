ضبط هارب من 22 حكمًا قضائيًّا في محطة قطارات الإسكندرية

ألقى رجال وحدة مباحث محطة سكك حديد الإسكندرية، القبض على "ا. ص. م" 43 سنة- اليوم- حال تواجده على رصيف المحطة، وبالكشف عنه تبين أنه مطلوب ضبطه؛ للتنفيذ عليه في 22 قضية "تبديد" بمدد حبس مختلفة تتراوح ما بين "شهر إلى 3 سنوات".



وأمر اللواء قاسم حسين، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية.



وحرر المحضر اللازم بقسم شرطة محطة سكك حديد الإسكندرية، وأُرسل بالمحكوم عليه إلى مركز شرطة كفر الدوار؛ لاستكمال الإجراءات القانونية.