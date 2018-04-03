خبيرة تجميل تقدم 5 نصائح للحفاظ على صغر الجلد

هل تريد أن تعرف كيف تجعل بشرتك تبدو أصغر سنا وأكثر نعومة، مع تجنب اهدار المال على المنتجات التى لاتحتاجها، ولذلك قدمت خبيرة التجميل أليسون يونغ، التى تعتبر العائلة المالكة، والمشاهير أحد عملائها، خمسة أسرار للحفاظ على صغر الجلد وفقا لموقع MIRROR:-



- يجب ارتداء واق من الشمس يوميا، لأنه من أفضل الأشياء المضادة للشيخوخة.

- استخدم الكريمات التى توضع حول العين إذا وجدت نوعا من الانتفاخ.

- لا تستسلم بسرعة، حيث غالبا ما تأخذ المرأة العديد من المنتجات التي تقوم بالتأثيرات المضادة للشيخوخة، ولكن يجب الانتظار حتى تنزل تلك المنتجات إلى الطبقات العميقة من الجلد، كما أن الأمر يستغرق مالايقل عن شهر لمشاهدة النتائج.

- استخدم الماكياج الخاص بك لمعرفة نوع بشرتك، إذا كان جلدك مجففًا، يميل المكياج إلى التجعد ويتلاشى بسرعة كبيرة.

- تجنب منتجات الوجه التى تدعى أنها لجميع أنواع البشرة، خاصة العلامات التجارية التى تبيع أسلوب الحياة فقط، واعرف المنتج الذى تحتاجه بشرتك بالفعل.

