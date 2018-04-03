عاجل.. «ترامب» يطالب السعودية بدفع كلفة بقاء القوات الأمريكية بسوريا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنَّ قرار الولايات المتحدة الأمريكية بشأن البقاء في سوريا أو الانسحاب منها «سيتخذ بالتشاور مع حلفائنا، ومن ضمنهم السعودية».



وقال «ترامب»، في كلمة له خلال مؤتمر مع قادة دول البلطيق: «نعمل على خطة للخروج من سوريا وإذا كانت السعودية ترغب ببقائنا فيها فيجب عليها دفع تكاليف ذلك».



وأعلن الرئيس الأمريكي، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، نيته سحب القوات الأمريكية المتواجدة في سوريا وعددهم 2000 جندي.



في نفس السياق، أكد المبعوث الأمريكي الخاص للتحالف ضد «داعش» بريت ماكغيرك إن: «مهمتنا في سورية محاربة داعش وهي لم تنته بعد وسوف نكملها».

