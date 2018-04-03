خطة «طوارئ صحة الإسكندرية» استعدادا لـ«شم النسيم»

شددت الدكتورة عزة الفناجيلي، وكيل وزارة الصحة في الإسكندرية، على الإجراءات الوقائية خلال عيد «شم النسيم»، وأكدت توجيه مراقبي الأغذية لمتابعة وأخذ عينات لتحليلها من أماكن تصنيع وتخزين وبيع الفسيخ مع ضرورة التحفظ على الأغذية التي أخذت عينات منها لحين ظهور نتيجة التحاليل، مع تأجيل إجازات مراقب الأغذية في غير الأحوال الطارئة لبعد انتهاء الاحتفالات.



وأكدت رش الحدائق والمنتزهات ضد الحشرات الطائرة بداية من فجر أمس والاهتمام بنظافة المتنزهات العامة وتكثيف أخذ العينات من حمامات السباحة وشبكات مياه الشرب للتأكد من صلاحيتها.



واطمأنت على جاهزية قسم السموم بمستشفى العامرية لاستقبال الحالات ووجهت إلى التنسيق الدائم مع قسم السموم بالمستشفى الرئيسي الجامعي.



وراجعت وكيل الوزارة خطة مرفق إسعاف الإسكندرية خلال فترة الأعياد، إذ تتوافر سيارات إسعاف لسرعة التدخل لإسعاف أي حالة مصابة في أقصر وقت ممكن.



واستعرضت خطة الإدارة العامة للطب العلاجي بالمديرية لتطبيق خطة الطوارئ المعتادة بجميع المستشفيات التابعة للمديرية وتشمل مضاعفة أطقم الطوارئ والتأكد من توافر المستلزمات والأدوية وأكياس الدم مع جاهزية فرق الانتشار السريع بالمديرية لمساعدة أي مستشفى يتعرض لضغط غير معتاد ويحتاج قوى بشرية إضافية أو تخصصات نادرة، ووجهت إلى ضرورة التواصل المستمر مع غرفة الطوارئ بالمديرية ورفع التقارير إلى وكيل الوزارة مباشرة.



كما وجهت بضرورة التأكد من وجود فنيّ الأشعة والمعامل وتوافر أفلام الأشعة ومستلزمات المعامل بالمستشفيات.

