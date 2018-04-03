غدًا.. تدشين القاطرتين تحيا مصر «1» و«2» بميناء الإسكندرية

يشهد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، تدشين وإجراء تجارب الرصيف للقاطرتين "تحيا مصر 1 و2" ذات قوة الشد ٧٠ طنًّا لكل منهما، وكذلك وضع الأرينة الخاصة بقاطرتين ذات قوة شد 55 طنا؛ التابعة لهيئة موانئ البحر الأحمر، وذلك- غدًا- بميناء الإسكندرية البحري.



يأتى ذلك، بحضور كل من اللواء هشام أبوسنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، واللواء مدحت عطية، رئيس ميناء الإسكندرية، واللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، وعدد كبير من قيادات وخبراء النقل البحري.