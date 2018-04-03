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الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 08:38 م

غدًا.. تدشين القاطرتين تحيا مصر «1» و«2» بميناء الإسكندرية

الدكتور هشام عرفات
الدكتور هشام عرفات
الإسكندرية - أحمد عاشور
dostor.org/2116265

يشهد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، تدشين وإجراء تجارب الرصيف للقاطرتين "تحيا مصر 1 و2" ذات قوة الشد ٧٠ طنًّا لكل منهما، وكذلك وضع الأرينة الخاصة بقاطرتين ذات قوة شد 55 طنا؛ التابعة لهيئة موانئ البحر الأحمر، وذلك- غدًا- بميناء الإسكندرية البحري.

يأتى ذلك، بحضور كل من اللواء هشام أبوسنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، واللواء مدحت عطية، رئيس ميناء الإسكندرية، واللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، وعدد كبير من قيادات وخبراء النقل البحري.

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