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الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 08:38 م

محافظ الإسكندرية: بدء فحص طلبات تقنين أوضاع أراضي الدولة

محافظ الإسكندرية:
الإسكندرية سهى عبد الحميد
dostor.org/2116264

قال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إن جميع أحياء المحافظة بدأت بمعاينة الأراضي التي تقدَّم أصحابها بـ"طلبات تقنين أوضاعها" وتحصيل رسوم الفحص والمعاينة الفعلية، لافتا إلى ضرورة الانتهاء من تقارير المعاينة الفعلية وعرضها على اللجنة المختصة؛ لاعتمادها، والبدء في تسعير الأراضي، وتحصيل مستحقات الدولة.

وأشار "سلطان"- خلال اجتماعه اليوم بالمسئولين؛ لبحث آخر المستجدات الخاصة بتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة بالمحافظة التي تم استردادها- إلى ضرورة أن يراعى في التقييم "موقع الأرض، والنشاط المقام عليها، وأسعار القطع المجاورة المماثلة لها".

وشدد على ضرورة الإسراع في الانتهاء من فحص جميع طلبات التقنين- التي تم دفع رسوم فحصها- وإبلاغ أصحابها؛ لتحصيل رسوم المعاينة "بحد أقصى أسبوع من قبول الفحص"، وفِي حالة عدم دفع الرسوم؛ يعد الطلب لاغيًا، مؤكدا أنه في حالة رفض طلبات الفحص لـ"عدم توافر الشروط اللازمة طبقا للقواعد والقوانين"؛ يتم إصدار قرار مخالفة على الفور.

يشار إلى أنه تم مد فترة تلقي طلبات تقنين الأوضاع، حتى نهاية يونيو 2018، كما كلّف المحافظ اللجان الفرعية بالأحياء بالاستمرار في تلقي تلك الطلبات، على أن يتم عقد اجتماع أسبوعي؛ لمناقشة تطورات هذا الملف، واعتماد الطلبات المقدمة من اللجان الفرعية للجنة العليا؛ للاسراع والبدء في فحصها ومعاينتها.

ويتم قبول الطلبات أو رفضها فى ضوء مواد القانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ الخاص بالتصرف فى أراضى الدولة.

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