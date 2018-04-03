شاهد.. وفاة «هندي» دهسًا تحت أقدام فيل ثائر

قتل رجل في الهند بعد أن تعرض للدهس تحت أقدام فيل ضخم بأحد المعابد بمدينة كيرالا الهندية، وسط حالة ذعر وكرّ وفرّ من المتواجدين في المكان.



ويظهر الفيديو، الذي نشرته صحيفة «ميرور» البريطانية، أحد الفيلة يتحرك حرًّا في المكان، وفجأة يثور ويقرر التحرك بشكل سريع ليهرول الناس للنجاة بحياتهم، ثم يتابع الفيديو من مكان آخر بينما يخرج الفيل من أحد الأبواب ويصدم الرجل بخرطومه ثم يدهسه بقدمه.



وحسب الصحيفة البريطانية فلم تكن تلك المرة الأولى، ففي يوم الجمعة الماضي أحدث أحد الفيلة فوضى كبيرة في أحد المعابد.



ولم يتم التعرف عما إذا كان هذا الفيل برّيا أو أن له أحد الملاك، إلا أن الشرطة أكدت أنه قد تم الإمساك به فيما بعد وتهدئته.



وتشير الصحيفة إلى أن نحو 12 شخصًا بينهم كاهن المعبد أصيبوا من جراء الحادث.



