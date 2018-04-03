انقلاب سيارة نقل أعلى كوبري في المنصورة (صور)

شهد مدخل قرية «البدالة»، التابعة لمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، انقلاب سيارة نقل بالمقطورة محملة بالقمامة على مطلع كوبري البدالة العلوي الجديد ما أدى إلى تعطل حركة المرور.



وانتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية، برئاسة اللواء أحمد رأفت، رئيس مركز ومدينة المنصورة، إلى المكان، وبالفحص تبين انقلاب سيارة على مطلع الكوبري مخلفة وراءها خسائر كسر عامود كهرباء وكسر بلدورات الكوبري.



وتمكن العاملون بمجلس مدينة مركز المنصورة من إزالة القمامة وفتح الطريق أمام المارة مرة أخرى.



