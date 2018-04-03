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الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 08:37 م

«أمن المنيا» يكثف جهوده لكشف غموض «جثة الطريق الصحراوي»

«أمن المنيا» يكثف
المنيا نجلاء فتحي
dostor.org/2116261

تكثف أجهزة الأمن في مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، جهودها لكشف غموض العثور على جثة لرجل في العقد السادس من عمره وبها إصابات ظاهرة ملقاة بالطريق الصحراوي.

تلقَّى اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد عصام جمال، مأمور مركز شرطة ملوي يفيد بالعثور على جثة لرجل في العقد السادس من العمر.

وعلى الفور انتقل المقدم أحمد عبد الهادي نائب مأمور مركز ملوي لفحص البلاغ.

وكشفت التحريات الأولية للعقيد عصام أبوالفضل رئيس فرع البحث للجنوب، بإشراف العميد الدكتور منتصر عويضة مدير إدارة البحث الجنائي، أن الجثة جرى العثور عليها بالطريق الصحراوي الشرقي القديم وبها إصابات ظاهرة، ويرجح اصطدام صاحبها بسيارة فرت هاربة.

وبمناظرة الجثة بعد نقلها لمستشفى ملوي العام، تبين من الكشف المبدئي الذي قام به مفتش الصحة والدكتور إسحق إبراهيم، فارس نائب مدير المستشفى، وجود إصابات وتهشم بأنحاء متفرقة بالجسد.

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