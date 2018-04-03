بدء تنفيذ قرار إخلاء أشهر «عقار مائل» في المنصورة

نفَّذ مسئولو حي شرق المنصورة، مساء اليوم، قرارًا بالإخلاء الإداري الصادر لأحد العقارات في مدينة المنصورة، والذي اشتهر منذ سنوات بـ«العمارة المائلة» بعد زيادة نسبة الميول به خلال الأسابيع الماضية.



وانتقلت لجنة مدعومة بقوة من مديرية أمن الدقهلية بقيادة اللواء أيمن شافعي نائب مدير الأمن ومأمور قسم شرطة ثان المنصورة، إلى مكان العقار، وتحرير محضر إخلاء إداري للسكان القاطنين بالعقار المكون من 9 طوابق.



وأطلق على العقار «العمارة المائلة» بمنطقة توريل بمدنية المنصورة منذ أن تمَّ إنشاؤه عام 1985 وبدأ يتلاحظ عليه الميول، إلا أن الزيادة الواضحة في الميول الاسبوع الحالي أدت إلى صدور قرار من لجنة الخطورة الداهمة بالحي بإزالته.



