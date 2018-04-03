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الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 08:31 م

بوسترات دعائية منفردة في العرض الخاص لـ«نوّرت مصر»

بوسترات دعائية منفردة
حسن أمين
dostor.org/2116258

ينطلق بعد قليل العرض الخاص للفيلم السينمائي «نوّرت مصر» بسينما «بورتو كايرو مول» في القاهرة الجديدة.

وفضلت الشركة المنتجة للفيلم طرح عدد من البوسترات الدعائية المنفردة لأبطال الفيلم للتأكيد أنَّه بطولة جماعية وليست مطلقة.

والفيلم كان يحمل اسم «أصاحبي»، حتى تمَّ الاستقرار في النهاية على اسم «نوّرت مصر»، ليكون عنوانًا نهائيًا للعمل، وكانت الجهة المنتجة طرحت خلال الأسابيع الماضية عدة أفيشات للفيلم للترويج له.

ويشارك في بطولة الفيلم بجانب بيومي فؤاد ومحمد ثروت وهشام إسماعيل، كل من أحمد حلاوة وطاهر أبو ليلة ومريم السكري، والطفل يوسف وليد يوسف، من تأليف وليد يوسف، وإنتاج أحمد عبد الباسط وأيمن عبدالباسط، وإخراج شادي علي.

بوسترات دعائية منفردة في العرض الخاص لـ«نوّرت مصر»
بوسترات دعائية منفردة في العرض الخاص لـ«نوّرت مصر»
بوسترات دعائية منفردة في العرض الخاص لـ«نوّرت مصر»
بوسترات دعائية منفردة في العرض الخاص لـ«نوّرت مصر»
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