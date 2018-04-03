وقفه بالشموع أمام حزب التجمع تضامنًا مع فلسطين

«هندسة أسيوط» تكرم الفائزين بمسابقة الجمعية العلمية

أعرب الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس جامعة أسيوط، عن سعادته بما تضمه كلية الهندسة من نماذج للشباب الواعد والمبدع وتفوقهم العلمي والعملي، والذي استطاع أن يحتل مكانة متميزة على مستوى الجمهورية في مجال سوق ...