الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 07:57 م
وقفه بالشموع أمام حزب التجمع تضامنًا مع فلسطين
تصوير محمد عطا
dostor.org/2116236
نظّمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، أمس، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بفرع ثقافة القليوبية تضمنت معرضا للكتب وآخر للأشغال الفنية، ومناقشات للكتب وعرضا مسرحيا ويوما ثقافيا. ففي قصر ثقافة ...
شهدت جامعة أسيوط انطلاق فعاليات مهرجان «الطبيب المبدع»، الذى ينظمه اتحاد طلاب كلية الطب. وصرح الدكتور المنشاوى، عميد كلية الطب، بأن ما تطبقه الجامعة من استراتيجيات، تقوم على دمج الطلاب فى مختلف ...