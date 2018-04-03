بوتين يوجه اتهامات لبريطانيا بمحاولة اغتيال العميل الروسي

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتهامات مبطنة لبريطانيا، بالتورط في محاولة اغتيال الجاسوس الروسي سيجري سكريبال وابنته.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لبوتين ونظيره التركي رجب أردوغان في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.



وأضاف بوتين: "الخبراء الدوليون يقيمون الأمر فيما يخص القضية مع بريطانيا وهنالك 20 بلدا تستطيع تصنيع المواد الكيميائية"، وذلك حسبما نقلت قناة "TRT" التركية.



وتابع: "قبل قليل وصلتني معلومات تشير إلى أن العملية تمت على بعد 8 كيلومترات عن مختبر لتصنيع المواد الكيميائية في بريطانيا".



وطردت عشرات الدول الأوروبية والولايات المتحدة، دبلوماسيين روس تضامنا مع لندن في قضية الجاسوس الروسي، فيما ردت موسكو على هذا الأمر بالمثل لتطرد ممثلي هذه الدول كما فعلوا معها.

