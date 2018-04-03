بوتين: لن يستطيع أحد الإضرار بعلاقتنا مع تركيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن هناك بعض الاستفزازات على المستوى الدولي تجاه روسيا، ولكن ذلك لن يستطيع النيل من علاقاتها مع تركيا، مؤكدًا تسليم منظومة صواريخ "إس 400" إلى أنقرة.



جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي لأردوغان، ونظيره الروسي- في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.



وأضاف بوتين: "مشروع السيل التركي والمفاعل النووي وغيرها من المشاريع المشتركة؛ دليل على حسن علاقتنا"- وذلك حسبما نقلت قناة "TRT" التركية-.



وأشار الرئيس الروسي إلى أنه تم بحث ملفات التعاون المختلفة بين البلدين، ومناقشة مسألة الصناعات العسكرية، وصفقة المنظومة الروسية "إس 400" التي سيتم بيعها لأنقرة.



وأضاف: "زيارتنا إلى تركيا في جعبتها الكثير من اللقاءات المهمة، وتركز على العلاقات البينية وتعزيزها، وتهتم بالملفات الإقليمية".