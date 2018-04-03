أردوغان: سنتوصل لحل سلمي للأزمة السورية خلال القمة الثلاثية

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده سعت لوقف إطلاق النار في سوريا بالرغم من بعض الانتهاكات، واستطاعت تقليل الخسائر البشرية وهو ما يحتاج عملا متواصلا.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لأردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.



وأضاف أردوغان: "وخلال القمة الثلاثية سنتبادل الآراء ونسعى للتوصل إلى حل سلمي للملف السوري"، وذلك حسب ما نقلت قناة "TRT" التركية.



وشدد على أن العلاقات مع روسيا مستمرة بالاحترام المتبادل، معربا عن أمله في أن يستفيد الأتراك وسكان المنطقة قاطبة من تلك العلاقة.



وقال أردوغان إن حجم التبادل التجاري مع روسيا ارتفع بنسبة 32 % متخطيا بذلك 22 مليار دولار، وأنهم يهدفون الوصول إلى 100 مليار دولار.





وسيطرت القوات التركية على مدينة عفرين شمالي سوريا، وسقط مئات القتلى والجرحى، إلى جانب نزوح الآلاف وسط ظروف معيشية صعبة.

