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الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 07:37 م

سفير بيلاروسيا: فوز السيسي يساعد على تنفيذ خطة البلدين الاقتصادية

السيسي
السيسي
علا العلاف
dostor.org/2116214

قال سفير بيلاروسيا في القاهرة سيرجي رانشكوف، إنَّ السفارة البيلاروسية تلقت بسعادة فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسة ثانية، مؤكدَّا أنَّ فوزه سيساعد على تنفيذ ما تمَّ بين الرئيسين المصري والبيلاروسي العام الماضي أثناء لقائهما.

وأضاف «رانكشوف»: «عند زيارة رئيس بيلاروسيا لمصر تمَّ الاتفاق على تطوير استراتيجية مستقبلية في بعض المجالات، خاصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات1K.

جاء ذلك خلال كلمته، مساء اليوم الثلاثاء، في المؤتمر الذي نظمه مجلس الأعمال المصري- الكندي، بحضور وزير الاتصالات البيلاروسي، سيرجيه بوبكوف، وسفير كازاخستان بالقاهرة، أرمان إيسا جالييف، والمستشار عدلى حسين.

وتوجه السفير، بالشكر إلى المهندس معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصري- الكندي، على تنظيم المؤتمر، مضيفًا أنه ترأس وفد لزيارة بيلاروسيا عام ٢٠١٥ لمناقشة سبل التعاون بين البلدين.

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