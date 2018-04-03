برلماني: أقترح نقل حضانة الطفل إلى الأب فور وفاة الأم

قال النائب جمال الشويخي عضو مجلس النواب، إن الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، أحال تعديلات مقدمة منه على قانون الأحوال الشخصية، إلى لجنة الشؤون الدستورية ومكتب لجنة التضامن والأسرة وذوي الإعاقة، لدراستها من الناحية التشريعية والاجتماعية.



وأوضح «الشويخي» لـ«الدستور»، أن مشروع القانون ينص على تغيير حضانة الطفل حال وفاة الزوجة إلى الزوج «الأب» مباشرة، بدلًا من الجدة، «أم الأم» كما هو موجود حاليًا.



وأضاف أنَّ القانون اشترط وفاة الزوجة وفاة طبيعية لا دخل لزوجها «الأب»، في ذلك بأي شكل، حتى تكون حضانة أطفاله حقه.



وعلق: «القانون الحالي ينص على الحضانة للجدة من ناحية الأم، وبعد الجدة أخت الجدة، والزوج رقم 16، وهذا كلام غير منطقي على الإطلاق، والقانون الجديد سيغير ذلك بهدف عدم حرمان الأب وأطفاله من بعضهما».



ونوه أن أخذ رأي نائبات بالبرلمان على مشروع القانون، ومنهن من وقع عليه، في ظل أنه الأفضل للأسرة والمحافظة على استقرارها.



وأشار إلى أن الأب هو الأولى برعاية أولاده حتى في حالة وجود زوجة أب، إلا في حالة تعرض الطفل لمضايقات وعدم قدرة الأب على حمايته.

