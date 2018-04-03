وزيرة التخطيط تعتذر عن عدم حضور ندوة بـ«الأعلى للثقافة»

اعتذرت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن عدم حضور ندوة «البطالة.. وسوق العمل»، التي بدأت منذ قليل، بالمجلس الأعلى للثقافة، وكلَّفت الدكتور أحمد كمال مساعد أول وزيرة التخطيط والمتابعة وأستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية الحضور بدلًا عنها.



ويتحدث في هذه الندوة حسام فريد رئيس لجنة التصنيع المحلي وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات والرئيس السابق للجمعية المصرية لشباب الأعمال، وشعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص.

