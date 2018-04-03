حبس عاطلين بتهمة ترويج المخدرات في النزهة

أمرت نيابة النزهة، اليوم الثلاثاء، حبس عاطلين لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



تعود تفاصيل الواقعة بوود معلومات للنقيب محمد جودة النادي، معاون مباحث قسم شرطة النزهة أن «تامر. ع» وهو عاطل وشهرته «الأسمر» سبق اتهامه في 8 قضايا سرقة بالإكراه آخرها القضية رقم 7508 جنح النزهة، و«أحمد. م» (38 سنة) عاطل وشهرته «البطل»، مقيم بدائرة القسم سبق اتهامه في 5 قضايا سرقة بالإكراه، يتاجران في المواد المخدرة، بمنطقة موقف العاشر متخذين من محل إقامتهما مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.



ووجّه اللواء محمد منصور، مدير مباحث القاهرة، بتشكيل فريق بحث لضبط المتهمين، تحت إشراف العميد محمود هندي رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة.



وبتقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة بمعرفة النقيبان محمد النادى وأحمد حيدر، معاونا المباحث وبصحبتهم الأمناء محمود عبد الهادى وعمرو كمال وهانى محمود، وتم ضبط المتهمين سالفى الذكر وبحوزتهما 80 شريط ترامادول ومبلغ 120 جنيهًا، وهاتف محمول، فتم التحفظ على المضبوطات، وتحرّر المحضر اللازم.

