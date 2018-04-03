روحاني: أمريكا وإسرائيل تتدخلان في سوريا

هاجم الرئيس الإيراني حسن روحاني، الولايات المتحدة وإسرائيل؛ بسبب دورهما في سوريا، قبل أن يستقل طائرة متجها إلى تركيا حيث سيجتمع مع نظيريه "التركي" رجب طيب إردوغان و"الروسي" فلاديمير بوتين.



وقال- في بث حي من مطار مهراباد، بالعاصمة طهران-: "الأمريكيون يعارضون أن تُبسِط الحكومة السورية سلطاتها على جميع أرجاء البلاد، بل إنهم يفكرون في تقسيمها".



وأضاف: "هناك تدخل من قوى صهيونية في سوريا- التي تزداد مشاكلها-.. إنهم لا يحترمون السيادة الوطنية السورية.. يقصفون مناطق فيها.. يدعمون الإرهابيين.. كل هذه مسائل عمقت مشكلات سوريا".