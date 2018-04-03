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الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 07:27 م

«المشاط» تبحث سبل تعزيز الحركة السياحية من صربيا

«المشاط» تبحث سبل
رامى حسين
dostor.org/2116204

عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، اجتماعًا مع السفير يوجوسلاف فوكادينوف، سفير صربيا لدى مصر، وتباحثا حول سبل دفع مزيد من الحركة السياحية من السوق الصربية إلى مصر.

بدأت الوزيرة اللقاء بالترحيب بالسفير، وقالت إن الوازرة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأسواق الواعدة في الفترة الحالية والتي من بينها السوق الصربي، مشيرة إلى أنه سيتم العمل على تنفيذ عدد من الأنشطة المشتركة لجذب السائح الصربي والترويج لمصر في السوق الصربي، مؤكدة التعاون المستمر بين البلدين في جميع المجالات.

وقال السفير الصربي إنَّه يرى أن عام 2018 مهم بالنسبة للسياحة المصرية، خاصة بعد التحسن الذي شهدته في ٢٠١٧، وأنَّه يضع في أولوياته جذب مزيد من السائحين الصرب إلى مصر، إذ إن هناك رغبة لديهم لزيارة مصر، مؤكدًا أهمية الترويج للمقصد المصري في صربيا بشكل أكبر، وأيضا ضرورة زيادة خطوط الطيران بين مصر وصربيا.

وأشار إلى مشروع التوأمة بين مدينة الغردقة ومدينة جاجودينا الصربية، وأنه يتم التواصل حاليًا مع محافظة البحر الأحمر للتنسيق في هذا الشأن عن طريق إيفاد وفد من المحافظة لصريبا، وقد طلب السفير أن ينضم ممثل عن وزارة السياحة المصرية للوفد.

ورحبت الوزيرة، بالفكرة وأكدت أن الوزارة على أتم استعداد لتقديم كافة المساعدات لإنجاح هذا المقترح،

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