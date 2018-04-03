ترامب: الرافضون للتعايش مع روسيا «أغبياء»

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرافضين لإقامة علاقات مع روسيا، بـ"الأغبياء"، خلافا للكثيرين الذين يرغبون في تحسين العلاقات مع موسكو.



وقال "ترامب"- في تصريحات له، خلال اجتماع مع دول البلطيق، اليوم-: "إن التعايش مع روسيا؛ سيكون شيئًا جيدًا، وليس سيئًا، ويوافق الجميع على ذلك، باستثناء الناس الأغبياء للغاية"- وذلك حسب ما نقلت قناة "ABC" نيوز-.



وأضاف ترامب: "من الناحية المثالية؛ نريد أن نكون قادرين على التوافق مع روسيا، فالتعامل معها أمر جيد، وربما سنفعل، وربما لن نفعل ذلك".



وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه لم يكن هناك أي شخص أكثر صرامة تجاه روسيا منه.