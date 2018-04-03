تأجيل محاكمة 16 متهما في التظاهر بالذكرى الرابعة للثورة بالمنيا

أجَّلت محكمة جنايات المنيا، المنعقدة- مساء اليوم- برئاسة المستشار محمد رشاد، محاكمة 16 متهما في أحداث تظاهر، أثناء إحياء الذكرى الرابعة لثورة يناير، إلى جلسة اليوم الثاني من دور سبتمبر المقبل.



وقال دفاع المتهمين إن المحكمة استمعت إلى مرافعتهم عن بعض المتهمين، فيما رفضت الدفاع عن متهم؛ لعدم حضوره من محبسه، في القضية التي يحاكم فيها 16 متهما بينهم 2 محبوسين على ذمتها.



وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين- في يناير 2016- للمحاكمة، بتهمة "التحريض على العنف، والتظاهر، والشغب، والانتماء إلى جماعة محظورة أُسِّسَت على خلاف أحكام القانون".