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الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 07:16 م

وقفة بالشموع لحزب التجمع تضامنًا مع شهداء فلسطين (صور)

وقفة صامتة بالشموع
وقفة صامتة بالشموع
محمد الشريف
dostor.org/2116193

بدأت وقفة صامتة بالشموع أمام مقر حزب التجمع، بوسط البلد، للتضامن مع فلسطين، بعد استشهاد 18 فلسطينيا واصابة المئات في إحياء يوم الأرض، وأكد الأعضاء أن الهدف من الوقفة هو دعم ومساندة الإخوة الفلسطينيين.

ورفع الأعضاء لافتات مكتوب عليها يوم الأرض، الشعب الفسلطيني يتمسك بالأرض ويستشهد من أجلها، فلسطين عربية والقدس عاصمتها الأبدية، ولن تفلت إسرائيل بجرائمها، والشعب العربي قادر على القصاص.

وقال عاطف مغاوري، نائب رئيس حزب التجمع، إن الحزب يعلن تضامنه مع الأخوة الفلسطينيين، للوقوف بجانبه في حربه ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف مغاوري، أن الوقفة على أرواح الشهداء ولا يعتليها أي أنواع من الهتافات، لإرسال رسالة إلى الفلسطينين أن هناك أخوة يقفون بجانبهم للدفاع عن حقهم.

وقفة بالشموع لحزب التجمع تضامنًا مع شهداء فلسطين (صور)
وقفة بالشموع لحزب التجمع تضامنًا مع شهداء فلسطين (صور)
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