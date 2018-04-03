افتتاح المؤتمر الطلابي الأول لـ«طب عيون المنوفية»

افتتح الدكتور أحمد القاصد عميد كلية الطب في جامعة المنوفية، اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الطلابي الأول لقسم «طب العيون» في الكلية، بحضور الدكتور أحمد جمال الدين عميد الكلية، والدكتورة نانسي أسعد وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.



وأكد «القاصد»، أن الجامعة متميزة في مجال البحث العلمي ولها ترتيب عالمي والعديد من الأبحاث المنشورة في دوريات ومجلات عالمية، وأن كلية طب المنوفية والمستشفيات الجامعية دائمًا في تقدم مستمر في وتشهد طفرة كبيرة في مجال الخدمة التعليمية والإنشاءات والأجهزة الطبية.



وأشاد عميد الكلية، بالمؤتمرات الطلابية ومجهود الطلاب في البحث وطالب بطبع نتائج ابحاث الطلاب في كتيب وتوزيعه علي الأقسام للاستفادة منه في مواجهة حالات الطوارئ.

