إنبي تحقق 2.1 مليار جنيه أرباح خلال 2017

اعتمد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، نتائج الأعمال لشركة إنبى للعام المالى 2017 2018، وذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة، بحضور المهندس عابد عز الرجال رئيس الهيئة العامة للبترول، المهندس محمد حتحوت رئيس"إنبى"، وممثل الجهاز المركزى للمحاسبات.



وأظهرت نتائج الأعمال تحقيق الشركة لأول مرة حجم إيرادات وزيادة في صافى الأرباح بلغت حوالي 2.1 مليار جنيه خلال 2017 مقارنة 1.09 مليار جنيه خلال العام الماضى 2016 بزيادة قدرها، 193% كما حققت الشركة مجمل ربح بلغ 3.89 مليار جنيه مقارنة 1.240 مليار جنيه، بزيادة قدرها 250%.



كما نجحت الشركة فى إنجاز مشروع تنمية حقل ظهر وتشمل الأعمال بناء تسهيلات الإنتاج البرية "مرحلة أولى" وبناء منصة التحكم لصالح شركة بتروبل، بالإضافة إلى مشروع زيادة الطاقة الإستيعابية للتسهيلات البرية"تورسليبرا" لموقع شركة البرلس للغاز بإدكو.



وايضًا أعمال إنشاء رصيف بحري LOT 1، وإنشاء مستودعات تخزين للمنتجات البترولية "LOT 2" بالعين السخنة لصالح شركة سوميد، ومشروع إنشاء منصتين بحريتين لصالح الشركة العامة للبترول، ومشروع تطوير حقل آتول البحري لصالح الشركة الفرعونية للبترول، بالإضافة إلى مشروع إنشاء مجمع للأسمدة الفوسفاتية والمركبة لصالح شركة النصر للكيماويات الوسيطة، ومجمع لإنتاج الأمونيا واليوريا بأسوان لصالح شركة كيما، ومجمع إصلاح النافتا بالعامل المساعد والأزمرة لصالح شركة أسيوط لتكرير البترول.



وتوسعات بالوحدة 14 بمشروع تطوير وحدة الإستخلاص بالفينول لصالح شركة العامرية لتكرير البترول، ومشروع إعادة تأهيل المنشآت البحرية والبرية “المرحلة الرابعة” لصالح شركة جابكو.



واقرت الجمعية العامة زيادة أرباح العاملين بمقدار شهر ونصف عن العام 2016.