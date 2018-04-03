الولايات المتحدة توسع قاعدتين في شمال سوريا

ذكرت وكالة أنباء الأناضول الحكومية التركية- اليوم- أن الولايات المتحدة باشرت بناء قاعدتين في منطقة منبج، شمال سوريا، وأرسلت تعزيزات عسكرية لهذه المدينة الاستراتيجية، التي تهدد أنقرة بمهاجمتها؛ لطرد المقاتلين الأكراد منها.



ونقلت الوكالة- عن مصادر محلية- أن القاعدتين ستشيَّدَان قرب قرية شمال منبج، وتحديدا في الجنوب والجنوب الشرقي لها، عبر توسيع مركزي مراقبة موجودين أصلا.



واضافت أن واشنطن أرسلت تعزيزات- الأحد- قوامها 300 جندي إلى منطقة منبج، حيث ينتشر جنود أميركيين إلى جانب مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية.



وكان الجهاديون يسيطرون على منبج، قبل ان تستعيدها قوات سوريا الديموقراطية في 2016 بدعم من التحالف الدولي ضد تنظيم داعش بقيادة واشنطن.