9 إبريل.. معرض الإسكندرية للكتاب يبحث «مشكلات مسرح الأقاليم»

ينظم معرض الإسكندرية الدولي للكتاب 2018، لقاءًا حول «مشكلات مسرح الأقاليم»، وذلك يوم الاثنين المقبل، الموافق 9 إبريل، في تمام السابعة مساءً، بقاعة المحاضرات.



ويتحدث خلال اللقاء، الذي تديره مي الشيخ، عضو لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة- كل من الدكتور أبو الحسن سلام أستاذ قسم الدراسات المسرحية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، والفنانة إيمان إمام ممثلة مسرح وشاركت في العديد من العروض المسرحية والمسلسلات وحصلت علي العديد من الجوائز، والباحث محمد حمدان باحث في أكاديمية الفنون قسم مسرح، ومخرج مسرحي ومدير التجهيزات الفنية بأوبرا دمنهور، وسامح رخا مخرج وممثل بفرقة المحمودية للفنون المسرحية، وذلك بحضور نخبة من المثقفين والأكاديميين والمهتمين بالمسرح وقضاياه.



وومن المقرر أن يتناول الضيوف- خلال اللقاء- التاريخ العريق لمسرح الأقاليم، والتحديات التي يواجهها، وكذلك أهم قضاياه ومشكلاته، والأزمات التي يواجهها العاملون به.