بعد 6 سنوات حب و5 شهور زواج.. طلقها بسبب «المقشة»

«هم يبكي.. وهم يضحك»، جملة عبرت عن حال شابة لم يتجاوز عمرها العقد الثالث، حين تشاهدها على باب محكمة الأسرة بزنانيري، فلأول وهلة قد تشعر باليأس والحزن لوصولها إلى هذه المرحلة ودخولها دوامة القضاء والنزاعات الأسرية، بعد عدة شهور من زواجها.



لكن عندما تحدثت مع «نور» شعرت بالصدمة التي كادت تجعلني أضحك بطريقة هيستيرية، عندما عرفت السبب الذي أتى بها إلى قاعات محكمة الأسرة.



«نور مكي»، 25 عامًا، فاجأتني عندما قالت إن «المقشة» هي السبب الرئيسي الذي أنهى علاقتها بزوجها، بعد قصة حب دامت أكثر من 6 أعوام قبل زواجهما، فمع كل مرة تقرر فيها «نور» أن تنظف شقتها مستخدمة «المقشة»، ينهال عليها زوجها بالسب والشتم بأبشع الألفاظ حتى وصل به الحال إلى ضربها في بعض المرات.



تحكي «نور» قصتها فتقول: «بعد 6 سنوات حب و5 شهور جواز انفصلت عن جوزي.. كان كل ما أجي أكنس الشقة بالمقشة يشتمني ويضربني ويقولي مش كفاية إنك مجبتيش مكنسة في جهازك وانا جبتهالك عشان المقشة مبتشفطش التراب كويس زي المكنسة أومال أنا جايبلك المكنسة ليه؟.. أنا بحب النضافة مش زيك ولو أعرف انك مش نضيفة كدة مكنتش اتجوزتك من الأول».



وتكمل «نور»: «بعد ما أهلي وأهله اتدخلوا أكتر من 10 مرات من ساعة ما اتجوزنا عشان يقنعوه أنه بيتكلم في حاجة تافهة اتعصب أكتر واتضايق إني بدخل حد بينا وحلف علي بالطلاق ما أقعد في البيت.. فروحت عند أهلي وحكيتلهم على اللي حصل،ولما كلموا أهله عشان يشوفوا ابنهم محدش عرف يتكلم معاه وكان مصمم ان أنا اللي غلطانة عشان مبسمعش الكلام ومستحقش اني أكون مراته ولا اقعد في بيته وانه بيخاف مني لإني كدا مش نضيفة، وقالهم أكيد الأكل اللي بتطبخه بردو مش نضيف والهدوم اللي بتغسلها ليا مش نضيفة، وانا مش واثق فيها ومش عاوز أعيش معاها تاني».



وتابعت «نور»: «أصر على الطلاق.. وفعلا اتطلقنا بعد خمس شهور جواز وقالي بعد ما رمى علي اليمين الحمد لله اني مخلفتش منك كنتي هتخلي عيالي مش نضيفة زيك».