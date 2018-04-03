القمص داود لمعي: «مفيش مستحيل عند ربنا» شعار أسبوع الآلام
وتابع "لمعي"- في عظته، اليوم، ببصخة أسبوع الآلام- قائلًا: "كل الطلبات والصلوات مستجابة بأسبوع الآلام، والتي تبدو مستحيلة في نظر البشر".
نظّمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، أمس، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بفرع ثقافة القليوبية تضمنت معرضا للكتب وآخر للأشغال الفنية، ومناقشات للكتب وعرضا مسرحيا ويوما ثقافيا. ففي قصر ثقافة ...
شهدت جامعة أسيوط انطلاق فعاليات مهرجان «الطبيب المبدع»، الذى ينظمه اتحاد طلاب كلية الطب. وصرح الدكتور المنشاوى، عميد كلية الطب، بأن ما تطبقه الجامعة من استراتيجيات، تقوم على دمج الطلاب فى مختلف ...
أعرب الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس جامعة أسيوط، عن سعادته بما تضمه كلية الهندسة من نماذج للشباب الواعد والمبدع وتفوقهم العلمي والعملي، والذي استطاع أن يحتل مكانة متميزة على مستوى الجمهورية في مجال سوق ...