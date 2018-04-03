القمص داود لمعي: «مفيش مستحيل عند ربنا» شعار أسبوع الآلام

قال القمص داود لمعي، راعي كنيسة مار مرقس بمصر الجديدة، إن أسبوع الآلام، له مكانة خاصة في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والذي يحمل شعار "مفيش مستحيل عند ربنا".

وتابع "لمعي"- في عظته، اليوم، ببصخة أسبوع الآلام- قائلًا: "كل الطلبات والصلوات مستجابة بأسبوع الآلام، والتي تبدو مستحيلة في نظر البشر".