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الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 06:15 م

القمص داود لمعي: «مفيش مستحيل عند ربنا» شعار أسبوع الآلام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تريزة شنودة_مونيكا جرجس
dostor.org/2116125

قال القمص داود لمعي، راعي كنيسة مار مرقس بمصر الجديدة، إن أسبوع الآلام، له مكانة خاصة في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والذي يحمل شعار "مفيش مستحيل عند ربنا".
وتابع "لمعي"- في عظته، اليوم، ببصخة أسبوع الآلام- قائلًا: "كل الطلبات والصلوات مستجابة بأسبوع الآلام، والتي تبدو مستحيلة في نظر البشر".

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