أين تذهب أحراز المخدرات المضبوطة فى القضايا؟

أين تذهب أحراز المخدرات المضبوطة في القضايا؟ يجيب «الدستور» في هذا التقرير على هذا السؤال.



المخدرات تنقسم إلى أقراص مخدرة وحشيش، والأقراص يتم تخزينها بمخازن التموين الطبي التابعة لوزارة الصحة بالعباسية، والنيابة العامة هي صاحبة التصرف فيها، حتى يتم إحالة القضية للمحكمة، فينتقل إلى تصرف المحكمة حتي الفصل في القضية.



بينما يتم إعدام الصنف الثاني من المواد المخدرة والذي يتمثل في «جوهر الحشيش» في غرفة مخصصة، تسمى «غرفة إعدام المخدرات»، والتي تكون في الغالب متواجدة بأماكن بعيدة عن الكتلة السكنية.



وذكر المحامي محمد غنيم أن القانون نص في المادة 481 من قانون مكافحة المخدرات على: إذا وردت المواد المخدرة المضبوطة للنيابة محرزة بمعرفة أحد مأموري الضبط القضائي، فعلى عضو النيابة أن يفض الأختام الموضوعة عليها، بحضور المتهم أو وكيله ثم يعيد تحريزها ويثبت ذلك في المحضر.



بينما كشف المحامي إسماعيل أنه عند إرسال عينة للكشف عليها، فيجب أن لا يزيد وزنها على 10 جرامات، ويتم إرسالها إلى الطب الشرعي، وتقوم مصلحة الطب الشرعي بحفظ متخلفات تحليل المواد المخدرة بمخازنها إلى أن يتم التصرف في القضية، أو الفصل فيها نهائيا ويثبت ذلك كله بالمحضر، مضيفا أن الغرض من التحليل هو معرفة نوع المادة.