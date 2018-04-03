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الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 06:05 م

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل جارهم بسبب الخلافات بالتبين لـ٤ يونيو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عادل عبد العال
dostor.org/2116116

قررت محكمة جنايات القاهرة دائرة التبين، تأجيل محاكمة متهمين بقتل مواطن وشروع في قتل آخر واستعراض القوة لجلسة ٤ يونيو، لمناقشة الطبيب الشرعي.
كشف تحقيقات النيابة في القضية قيام المتهمين «محمد. أ» و«ياسر. ط» و«بدري. ن» و«سامي. ر»، بقتل المجني عليه «محسن. س» مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، مستخدمين أسلحة بيضاء وعصي وكرابيج ثم توجهوا إلى محل عمل وقتلوه؛ بسبب وجود خلافات جيرة فيما بينهما، واستعرضوا القوة واستخدموا العنف تجاه المجني عليهم «سيد. ح» و«أحمد. س» و«محسن. س» قاطني منطقة ارتكاب الواقعة.

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