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الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 05:59 م

«المحافظين»: نفكر جِدِّيًّا في الاندماج مع أحزاب أخرى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سعيدة عامر
dostor.org/2116106

قال محسن فوزي، أمين تنظيم حزب المحافظين، إن الحزب يفكر جديًا في تفعيل فكرة "الاندماج الحزبي"، مشيرًا إلى أنه سيعقد عدة اجتماعات- خلال الفترة المقبلة-؛ لبحث طبيعة الكيانات التي تؤيد تلك الفكرة، ومن ثم وضع ورقة بـ"شروطه وضوابطه وآلياته".

وأضاف "أمين تنظيم المحافظين"- لـ"الدستور"-: "بشكل مبدأي، معظم برامج الأحزاب متقاربة؛ لذلك نسعى لأن يكون هناك دمج لعدد منها، لتقويتها وزيادة تأثيرها في الشارع المصري، خاصة في ظل أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراء انتخابات المحليات، وايضًا انتخابات النقابات العمالية؛ ما يتطلب وجودا قويا للأحزاب، والبعد عن المصالح الضيقة، والنظر بعين الاعتبار للمصلحة العامة للبلاد".

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