القاهرة : الثلاثاء 03 أبريل 2018
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الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 09:58 م

غدًا.. اجتماع بالخرطوم لبحث أزمة سد النهضة.. وخبراء: الحل في المفاوضات

غدًا.. اجتماع بالخرطوم
وائل القمحاوى
dostor.org/2116105

تستضيف العاصمة السودانية الخرطوم- غدًا الأربعاء- المفاوضات السداسية؛ لبحث الآثار السلبية لبناء سد النهضة الإثيوبي، بحضور وزراء الري والخارجية ورؤساء أجهزة المخابرات في الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا"، وذلك عقب تأجيل الاجتماع- الذى كان مقررا عقده في فبراير الماضي-؛ بعد الاضطرابات التى حدثت في إثيوبيا واستقالة رئيس وزراءها هايلى ماريام ديسالين، وتعيين "أبي أحمد" بديلا.

ويأتى اجتماع الغد؛ فى أعقاب فشل 16 اجتماعا للجنة الوطنية الثلاثية لبحث آثار بناء السد، خاصة في ظل إصرار "إثيوبيا والسودان" على مخالفة مستندات التعاقد، والتي تنص على "أن أساس تحديد آثار وأضرار سد النهضة؛ هو النظام الراهن لحوض النيل الشرقي، بدون سد النهضة"، غير أن إثيوبيا تريد انتهاك ذلك، والادعاء بأن سد النهضة يتعين تضمينه كأساس، بما يناقض ما هو معمول به في كافة الدراسات المتعلقة بالسدود ذات الآثار العابرة للحدود، بالإضافة إلى المماطلة المستمرة، وعدم الاستجابة للمطالب المصرية.

الدكتور ضياء الدين القوصى، خبير المياه ومستشار وزير الرى سابقا، قال إن المفاوضات لا زالت هى المسار الأول للحل، والدراسات الناتجة عنها "ذات أهمية"، مطالبا بضرورة التمسك بموقف مصري قوي وحازم.

ولفت- لـ"الدستور" إلى أن المشكلة مع إثيوبيا، هي أننا أظهرنا الكثير من الود والصداقة والمحبة، وهذا لا يصلح معهم.

وأكد أن اتفاق المبادئ- الذي وُقِّعَ عام ٢٠١٥- بمثابة دليل، وورقة تُرسخ الحقوق المصرية؛ لأنه وضع "بنود إلزام لإثيوبيا" يمكن الاستناد إليها، إلا أنها تحاول الإخلال به، والاستناد لمبدأ "عدم الضرر".

فيما أوضح الدكتور هانى رسلان، خبير المياه، أنه لا جديد في الأزمة وسلسلة المفاوضات المتواصلة، خاصة فى ظل استمرار التعنت الإثيوبى، وعدم الموافقة على أية مطالب مصرية؛ مما أدى لعدم خروج التقرير الاستهلالي.

وأشار إلى أن ثبات الموقف يأتي أيضًا، مع استمرار موقف السودان بشأن بناء السد، والمتمثل فى "المماطلة" و"اتخاذ موقف مؤيد لدولة البناء"؛ لأنها ترى أن بناءه، له فائدة كبرى لها، سواء من خلال "توفير المياه أو الكهرباء"، دون النظر للاعتراضات المصرية، مؤكدا ضرورة الانتظار حتى نهاية هذا الاجتماع؛ لنرى ما سيحدث.

غدًا.. اجتماع بالخرطوم لبحث أزمة سد النهضة.. وخبراء: الحل في المفاوضات
غدًا.. اجتماع بالخرطوم لبحث أزمة سد النهضة.. وخبراء: الحل في المفاوضات
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