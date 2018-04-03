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الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 05:54 م

قبل زواجها بـ50 يومًا.. كتاب يكشف أسرار «ميجان ماركل»

قبل زواجها بـ50 يومًا..
شيماء دهب
dostor.org/2116098

كشف كتاب عن الممثلة الأمريكية ميجان ماركل، عن حياتها وأسرارها وأسباب الانفصال عن زوجها السابق ويحمل اسم « Meghan: A Hollywood Princess»، وذلك قبل 50 يومًا قثط على موعد زواجهما من ولي عهد الأمير البريطاني هاري.

وقال مؤلف الكتاب، أندرو مورتون، وفقًا لموقع "سبوتنك"، إن ميجان ماركل التي تبلغ من العمر 36 عامًا لم تكلّف نفسها بمقابلة زوجها، لكي تخبره أن علاقتهما انتهت، ولكنها اكتفت بإرسال خاتم زواجهما له عن طريق البريد.

وكتب مورتون، أن زوج ميغان ماركل السابق، كان ينظر إليها بإعزاز، حتى أصبح يشعر بأنه شيء ملتصق في قاع حذائها، كما أنها تعد مفتونة بالعائلة المالكة البريطانية"، وأنها ترغب في أن تكون النسخة الثانية من الأميرة الراحلة ديانا، والدة الأمير هاري.

كما أن أندرو مورتون صوّر ميغان ماركل في كتابه بأنها "متسلقة اجتماعية"، على حد وصفه، وأوضح أنها بدأت في تقويم حياتها من بعد طلاقها، باكتساب المزيد من الصداقات مع أولئك الذين يستطيعون تطوير مهنتها.

وتابع في سطور كتابه، أن ميجان مفتونة بديانا، ليس فقط بأناقتها، وإنما لمهمتها الإنسانية المستقلة، حيث كانت تعتبرها نموذجا يحتذى به.

ومن المقرر طرح الكتاب في الأسواق الأمريكية، في 17 إبريل الجاري، ومن المقرر الاحتفال بزواجها على الأمير هاري في 19 مايو المقبل بقلعة وندسور بكنيسة سانت جورج.

قبل زواجها بـ50 يومًا.. كتاب يكشف أسرار «ميجان ماركل»
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