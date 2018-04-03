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الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 05:47 م

مناقشات لتنفيذ الربط الكهربائي الدولي بين مصر والسعودية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
عمرو خان
dostor.org/2116093

أكد مصدر مطلع في الشركة المصرية لنقل الكهرباء، تحديد منتصف إبريل الجاري، موعدًا، لعقد الاجتماع الشهري للجنة التنسيقية المصرية السعودية لمشروع الربط الكهربائي الدولي لتبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين بقدرة 3 آلاف ميجاوات.

وأوضح أنه المقرر- خلال الاجتماع- مناقشة الإسراع في تنفيذ المشروع ودخوله حيز التنفيذ قبل نهاية 2018 بدلًا من تدشينه مطلع 2019، على أن يتم الانتهاء منه بحلول العام في يونيو اللمقبل عل أن يتم الأنتهاء منها في العام 2021.

وأشار لـ«الدستور» إلى أنه تم الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بطرح المناقصات الخاصة بالمشروع، حول إقامة محطتى محولات؛ لتأمين التيار المتردد والمستمر، بجهد 500 ك.ف، في مدينة بدر، يقابها إنشاء محطة مفاتيح ربط الخط الهوائي مع الكابل البحرى بمدينة نبق السعودية، والتي تقدمت شركتان إحداهما هندية والأخرى سعودية للحصول على صفقة بناءها.

ولفت إلي أن مشروع الربط الكهربائي الدولي بين مصر والسعودية، يهدف إلي إقامة جسر طاقة كهربائية بين البلدين، وحلقة ربط بين قارتي إفريقيا وأسيا، تساهم في الاستفادة من مشروعات الربط المماثلة، والمقرر إقامتها بين مصر ودول الجوار الإفريقي، وأيضًا التي تمت وستتم بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال المصدر إن تكلفة المشروع تبلغ نحو 1.6 مليار دولار، يلتزم الجانب المصرى منها بحوالى 600 مليون.

ويساهم فى التمويل- إلى جانب الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية- كل من "الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى، والبنك الإسلامى للتنمية"، بالإضافة إلى "الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء".

ويستهدف المشروع تبادل قدرات 3 آلاف ميجاوات بين البلدين في أوقات الذروة.

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