بريطانيا تفشل في معرفة مصدر مادة سامة استهدفت الجاسوس الروسي

كشف مختبر عسكري بريطاني، اليوم، عن أنه لا يوجد لدى الخبراء البريطانيين دليل على مصدر المادة التي استخدمت في تسميم الجاسوس الروسي سيرغي سكريبال وابنته في لندن.



وقال رئيس مختبر العلوم والتكنولوجيات الدفاعية غاري ايتكينهيد في تصريحات لقناة "سكاي نيوز: "استطعنا التحديد أن المادة هي "نوفيتشوك، وهي مادة مؤثرة على الأعصاب ذات استخدام عسكري"، وذلك حسب ما نقلت روسيا اليوم.



وأضاف: "لم نحدد المصدر الدقيق للمادة، لكننا قدمنا المعلومات العلمية للحكومة التي استخدمت عددا من المصادر الأخرى لجمع كافة الاستنتاجات التي تم التوصل إليها".