القاهرة : الثلاثاء 03 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:42 م

وليد رمضان يغادر «راديو النيل»
05:22 ص

ميلشيا الحوثي تصادر منزل سكرتير الرئيس الراحل «صالح»
07:47 ص

البيت الأبيض يعقب على «الرد الجمركي» الصيني
03:48 ص

أحمد خالد توفيق.. رائد أدب الرعب في سطور
12:42 ص

تفاصيل الحالة الصحية للفنان شريف خيرالله
07:56 م

بريطانيا مهنئة السيسي: سنظل شريكًا لمصر لبناء مجتمع مزدهر
07:48 م

التحالف العربي: استمرار صواريخ الحوثيين يُثبت دعم إيران لهم
07:11 م

تفاصيل احتفالات الكنيسة بالذكرى السنوية لشهداء أحد السعف بطنطا والثغر
02:41 م

بث مباشر لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية
07:56 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 29
07:37 ص

اليوم.. إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية
04:06 ص

إغلاق القنصلية العامة الروسية فى سياتل بشكل نهائى
عالم
الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 05:44 م

بريطانيا تفشل في معرفة مصدر مادة سامة استهدفت الجاسوس الروسي

الجاسوس الروسي
الجاسوس الروسي
dostor.org/2116088

كشف مختبر عسكري بريطاني، اليوم، عن أنه لا يوجد لدى الخبراء البريطانيين دليل على مصدر المادة التي استخدمت في تسميم الجاسوس الروسي سيرغي سكريبال وابنته في لندن.

وقال رئيس مختبر العلوم والتكنولوجيات الدفاعية غاري ايتكينهيد في تصريحات لقناة "سكاي نيوز: "استطعنا التحديد أن المادة هي "نوفيتشوك، وهي مادة مؤثرة على الأعصاب ذات استخدام عسكري"، وذلك حسب ما نقلت روسيا اليوم.

وأضاف: "لم نحدد المصدر الدقيق للمادة، لكننا قدمنا المعلومات العلمية للحكومة التي استخدمت عددا من المصادر الأخرى لجمع كافة الاستنتاجات التي تم التوصل إليها".

موضوعات متعلقة

رئيسة وزراء بريطانيا تمهل موسكو يومين للرد على اغتيال الجاسوس

بريطانيا تتهم روسيا في مجلس الأمن باغتيال الجاسوس

التفاصيل الكاملة لتسمم الجاسوس الروسى سيرجى سكريبال

تليجراف: غاز الأعصاب قاتل «سكريبال» وُضع في حقيبة ابنته

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 13 ساعة

ميلشيا الحوثي تصادر منزل سكرتير الرئيس الراحل «صالح»

منذ حوالي 11 ساعة

البيت الأبيض يعقب على «الرد الجمركي» الصيني

منذ حوالي 23 ساعة

بريطانيا مهنئة السيسي: سنظل شريكًا لمصر لبناء مجتمع مزدهر

منذ حوالي 23 ساعة

التحالف العربي: استمرار صواريخ الحوثيين يُثبت دعم إيران لهم

منذ يومين

إغلاق القنصلية العامة الروسية فى سياتل بشكل نهائى

منذ يومين

أعداد كبيرة من المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

الآن

باحث أمريكى: قطر العدو الأخطر للولايات المتحدة

وليد رمضان ينفى خبر استقالته من «راديو النيل»

«السكك الحديدية»: المواطن سيشعر بتحسن كبير في العام المقبل

إطلاق اسم أحمد خالد توفيق على شارع «القنطرة» في طنطا

الأكثر قراءة

تفاصيل الحالة الصحية للفنان شريف خيرالله

تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس مدارس في المقطم

عاجل.. وفاة الروائي أحمد خالد توفيق

شاهد.. أمل رزق تستغيث بـ«السيسي» بعد تدهور حالتها الصحية

ألبومات الصور

معارض وورش عمل في «ثقافة القليوبية» (صور)

انطلاق فعاليات مهرجان «الطبيب المبدع» بطب أسيوط

«هندسة أسيوط» تكرم الفائزين بمسابقة الجمعية العلمية

محافظ أسيوط يسلم 49 «تروسيكل» كبدائل عن «الكارو»

نجم الساعة

96 ساعة فى مدينة الجريمة «2».. البحث عن الله فى شوارع سانت لويس

الأكثر قراءة

تفاصيل الحالة الصحية للفنان شريف خيرالله

تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس مدارس في المقطم

عاجل.. وفاة الروائي أحمد خالد توفيق

شاهد.. أمل رزق تستغيث بـ«السيسي» بعد تدهور حالتها الصحية

كشكول

جولات ميدانية لرئيس المعاهد القومية الجديد بمدارس الأسكندرية الأسبوع القادم

تعليم القاهرة: الكثافات الطلابية وراء تقديم مواعيد امتحانات النقل 10 أيام

توزيع هدايا علي 10 أطفال حضروا احتفالية "التعليم"باليوم العالمى للتوحد

ياسر عبد العزيز : حل أزمة تراخيص الدبلومةً الأمريكية خلال شهرين

"تعليم القاهرة" يعلن موعد بدء تنسيق رياض الأطفال

الأمصار

بغداد قبلة المبدعين والنجوم

الكشف عن مركزين غير قانونيين لاحتجاز المهاجرين بالمغرب

تأخر إقلاع الطائرات إلى أوروبا وتركيا وقبرص في مطار بيروت

اكتشاف آثار لأضخم حيوان في التاريخ

مصرع 5 جنود من الكاميرون في استهداف "بوكو حرام" لموقع عسكري

ads
منوعات

وفاة «ويني» الزوجة السابقة لـ«مانديلا»

هل القهوة تصيب بالسرطان؟

حكاية زواج الكاتب الفقير سكوت فيتزجيرالد بـ«الفتاة الذهبية»

ولاد الكار

سعد سليم: الشعب المصرى أعلى إرادته واختار «السيسي» بكل مسئولية

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك