الري: ندوة عن ترشيد المياه لطلاب المعهد العالي للدراسات النوعية

نظمت اﻹدارة المركزية للتوعية واﻹرشاد المائي بوزارة الري، ندوة توعية مائية- اليوم- لطلبة وطالبات المعهد العالي للدراسات النوعية في ميدان الحجاز، التابع لوزارة التعليم العالي.



وخلال الندوة تم التعريف بأهمية قطرة الماء، والتحديات التي تواجه الموارد المائية في مصر، والتوعية بضرورة ترشيد الاستخدام والحفاظ على نهر النيل وفرعيه، وكافة المجاري المائية بجميع أنحاء الجمهورية من التلوث والتعديات.



وأكد القائمون على الندوة، للطلاب، ندرة ومحدودية حصة مصر المائية، وطرق الحفاظ عليها؛ للوفاء بمتطلبات مختلف قطاعات الدولة من "زراعة وصناعة وأغراض الشرب والاستخدام المجتمعي، في ضوء تنامي الزيادة السكانية، وثبات اﻹيراد المائي لها، اﻷمر الذي جعلها تحت خط الفقر المائي.. فضلا عن تدني نوعية المياه؛ نتيجة السلوكيات اللا مسئولة من بعض المواطنين في التعامل مع مواردنا المائية.



وتأتي الندوة، في إطار أنشطة اﻹعلام المائي بالوزارة، لنشر قيم الحفاظ على نعمة الماء، والتأكيد على السلوكيات اﻹيجابية الواجب إثباتها؛ للتحول من ثقافة "الوفرة" إلى "الندرة" المائية، وتوضيح حاجة الدولة لكل قطرة مياه، وتوجيهها لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة مواكبةً لمتطلبات اﻷجيال الحالية والمستقبلية.