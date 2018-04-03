غدًا.. مجلس النواب يستضيف اجتماعات مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي

يستضيف مجلس النواب، غدا الأربعاء والخميس، اجتماعات المؤتمر السابع والعشرين للاتحاد البرلمانى العربى، حيث من المقرر أن تعقد اللجنة التنفيذية للاتحاد اجتماعاتها، بالإضافة إلى عقد لقاء تشاورى لرؤساء البرلمانات العربية المشاركة فى المؤتمر مساء غد.



ومن المقرر أن يشهد يوم الخميس افتتاح أعمال المؤتمر بكلمة للأستاذ الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، يلقيها نيابة عن رئيس الجمهورية راعي المؤتمر، ثم كلمة الحبيب المالكى، رئيس الاتحاد البرلمانى العربى. وستكون هناك مداخلات لرؤساء البرلمانات العربية حول الوضع العربي الراهن.



وعلى مدار هذا اليوم، ستكون هناك اجتماعات للجان الاتحاد (اللجنة السياسية، واللجنة الاقتصادية، ولجنة المرأة والطفولة)، إضافة إلى لجنة الصياغة؛ لإعداد مشروع البيان الختامى المزمع صدوره عن المؤتمر.



وخلال الجلسة الختامية للمؤتمر، سوف يتسلم الأستاذ الدكتور على عبدالعال رئاسة الاتحاد البرلمانى العربى لمدة عام من نظيره الحبيب المالكى رئيس مجلس النواب المغربى.